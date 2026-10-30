NN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NN hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 131.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 103.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch