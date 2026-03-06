|
06.03.2026 06:37:00
NN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NN hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 104.7 Millionen USD, gegenüber 106.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.68 Prozent präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.070 USD. Im Vorjahr waren -1.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 422.21 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 464.29 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: SMI und DAX schlussendllich deutlich schwächer -- Wall Street letztlich klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit klar negativen Vorzeichen. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen in den Feierabend.