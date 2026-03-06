NN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NN hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 104.7 Millionen USD, gegenüber 106.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.68 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.070 USD. Im Vorjahr waren -1.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 422.21 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 464.29 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch