NN legte Quartalsergebnis vor

NN hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NN ein EPS von -0.260 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 128.7 Millionen USD im Vergleich zu 107.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch