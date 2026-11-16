NMP Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NMP Acquisition A hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NMP Acquisition A 0.060 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.ch