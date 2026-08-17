NMDC Steel präsentierte Quartalsergebnisse

NMDC Steel hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NMDC Steel ein EPS von 0.090 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.62 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch