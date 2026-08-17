NMDC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NMDC hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.24 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67.95 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NMDC einen Umsatz von 67.39 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch