NLINKS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NLINKS lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -6.87 JPY. Ein Jahr zuvor waren -19.860 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch