NLB Tutunska banka Skopje: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NLB Tutunska banka Skopje präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 947.00 MKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1048.78 MKD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.45 Milliarden MKD – ein Plus von 9.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NLB Tutunska banka Skopje 2.24 Milliarden MKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch