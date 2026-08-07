NL Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NL Industries hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 43.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NL Industries 40.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch