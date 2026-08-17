NKT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NKT hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.95 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.72 DKK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 7.08 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.05 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch