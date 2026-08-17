NKT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NKT lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NKT 0.200 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat NKT im vergangenen Quartal 1.10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NKT 1.07 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch