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13.08.2026 06:37:00
NK Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NK Industries hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.09 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.150 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NK Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 42.16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 39.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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