NK gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

NK hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 288.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -400.000 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat NK 31.50 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch