NJ stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NJ hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9.56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.99 Prozent auf 2.25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch