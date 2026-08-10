NJ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NJ präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 21.02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NJ ein Ergebnis je Aktie von 8.88 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.84 Prozent auf 2.37 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -22.590 JPY. Im Vorjahr waren 6.02 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9.95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NJ 9.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch