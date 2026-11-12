NIX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIX hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIX noch ein Gewinn pro Aktie von 21.34 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.16 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 151.98 JPY. Im Vorjahr hatte NIX 83.56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4.68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch