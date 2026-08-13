Nivedita Mercantile Financing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nivedita Mercantile Financing hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 4.36 INR. Im letzten Jahr hatte Nivedita Mercantile Financing einen Gewinn von 3.58 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.75 Prozent auf 118.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch