Niva Bupa Health Insurance Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Niva Bupa Health Insurance Company lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.73 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.190 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 96.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch