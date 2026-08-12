Niutech Environment Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Niutech Environment Technology A hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 138.8 Millionen CNY – ein Plus von 127.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Niutech Environment Technology A 61.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch