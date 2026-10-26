Niutech Environment Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Niutech Environment Technology A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77.0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63.5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch