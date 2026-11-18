Niu Technologies (A) (spons ADRs) präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD gegenüber 0.140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 254.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Niu Technologies (A) (spons ADRs) einen Umsatz von 236.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch