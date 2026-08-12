Niu Technologies (A) (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD gegenüber 0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.89 Prozent auf 211.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 1.235 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.11 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch