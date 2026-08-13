Nittsusystem präsentierte Quartalsergebnisse

Nittsusystem präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.56 JPY je Aktie vermeldet.

Nittsusystem hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch