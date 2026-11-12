Nittsusystem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nittsusystem hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 6.99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nittsusystem noch ein Gewinn pro Aktie von 14.55 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.29 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch