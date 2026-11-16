NITTOKU ENGINEERING: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NITTOKU ENGINEERING hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 74.35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NITTOKU ENGINEERING 81.02 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15.30 Prozent auf 10.98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.97 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch