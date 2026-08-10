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10.08.2026 06:37:00
Nittoc Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nittoc Construction lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Nittoc Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.68 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nittoc Construction einen Umsatz von 17.30 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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