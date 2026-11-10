Nittoc Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nittoc Construction hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nittoc Construction 19.64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Nittoc Construction mit einem Umsatz von insgesamt 21.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch