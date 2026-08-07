NittoBoseki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NittoBoseki hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31.85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 34.03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch