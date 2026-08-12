Nittobest legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nittobest hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nittobest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12.52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 14.02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch