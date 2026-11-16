Nittobest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nittobest hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -6.66 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3.87 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14.67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch