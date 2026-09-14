Nitto Seimo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nitto Seimo hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 15.72 JPY. Im letzten Jahr hatte Nitto Seimo einen Gewinn von 24.53 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nitto Seimo einen Umsatz von 5.04 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch