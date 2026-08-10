Nitto Kohki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Kohki lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 18.75 JPY. Im letzten Jahr hatte Nitto Kohki einen Gewinn von -15.050 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch