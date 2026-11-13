Nitto Kohki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nitto Kohki präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 7.39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nitto Kohki noch ein Gewinn pro Aktie von 20.67 JPY in den Büchern gestanden.

Nitto Kohki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch