NITTO KOGYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NITTO KOGYO hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 78.18 JPY. Im letzten Jahr hatte NITTO KOGYO einen Gewinn von 65.77 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 52.58 Milliarden JPY gegenüber 47.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch