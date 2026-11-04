Nitto Fuji Flour Milling: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nitto Fuji Flour Milling hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nitto Fuji Flour Milling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18.06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.97 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.09 Prozent auf 17.64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch