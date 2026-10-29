Nitto Denko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitto Denko lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 64.57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 55.64 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.22 Prozent auf 286.69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch