Nittan Valve legte Quartalsergebnis vor

Nittan Valve hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.45 JPY, nach 25.30 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.43 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch