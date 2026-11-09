Nitta: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitta liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitta die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 153.26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 98.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 25.64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch