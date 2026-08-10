Nitta Gelatin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nitta Gelatin hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37.93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34.43 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nitta Gelatin einen Umsatz von 9.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch