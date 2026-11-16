Nitta Gelatin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nitta Gelatin hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -25.02 JPY. Ein Jahr zuvor waren 87.45 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nitta Gelatin im vergangenen Quartal 9.62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nitta Gelatin 9.36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch