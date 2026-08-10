Nitta gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nitta präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 151.53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 99.10 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 24.36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch