Nitro Games mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nitro Games hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.44 SEK gegenüber -0.220 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39.95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch