Nitrex acquiert G-M Enterprises pour renforcer son portefeuille de produits

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 8 janvier 2020, Nitrex, une compagnie en portefeuille de Novacap et leader mondial de solutions et de technologies de traitement thermique entièrement intégrées, acquière G-M Enterprises, une entreprise américaine, spécialisée dans les fours de traitement thermique sous vide, dont le siège est à Corona, en Californie.

Cette acquisition est conforme à la stratégie de Nitrex visant à étendre son offre de solutions intégrées de traitement thermique aux clients tout en renforçant son portefeuille de produits. Au cours des 30 dernières années, G-M Enterprises a acquis la réputation d'être un fournisseur technologique de premier plan de fours de traitement thermique sous vide, trouvant solutions aux défis des clients des secteurs de l'aérospatiale, de la production d'électricité, de l'énergie et du traitement thermique commercial. G-M Enterprises et Nitrex sont fortement complémentaires, alors que les deux sociétés partagent déjà une philosophie de développement de produits qui consiste à fournir des technologies de pointe permettant d'améliorer le flux de travail et la productivité des clients, tout en maximisant la durée de vie et la qualité des pièces et composants fabriqués.

« G-M Enterprises bénéficie d'une réputation de leader dans le marché des fours sous vide et présente de multiples opportunités de croissance tant au niveau de l'expansion géographique que de l'étendue du portefeuille de ses produits », explique Jean-François Cloutier, PDG de Nitrex. « Au sein de Nitrex, nous allons maximiser ce potentiel, en misant sur la présence globale de notre base de clients et centres de services. Nous nous réjouissons également d'accueillir toute l'équipe de G-M Enterprises dans la grande famille Nitrex », poursuit-il.

« Chez G-M Enterprises, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'offrir aux clients les meilleurs services et produits. Unir nos forces à celles de Nitrex et d'avoir accès à son réseau mondial nous permettra de mieux servir nos clients de cette industrie en constante évolution qu'est celle de la métallurgie », déclare Suresh Jhawar, président de GM Enterprises. Puis il ajoute : « Ce que cela signifie pour l'avenir de G-M Enterprises est une opportunité d'améliorer nos produits et services, d'étendre notre présence internationale en tirant parti des ressources, de l'expertise et du capital de Nitrex. Ces avancées apporteront plus de valeur à nos clients pour les années à venir. »

Veuillez visiter www.nitrex.com et www.novacap.ca pour plus d'informations.

NITREX

MAÎTRISE. PUISSANCE. PLANÉTAIRE.

À PROPOS DE NITREX

Nitrex (www.nitrex.com; www.group-upc.com) est un leader mondial de solutions et de technologies de traitement thermique entièrement intégrées. La société a été fondée en 1984 à Montréal, Canada, et exploite trois unités commerciales - Nitrex Turnkey System (NTS), un chef de file des systèmes de nitruration et de nitrocarburation clé-en-main; Heat Treating Services (HTS), un réseau mondial de points de service de traitement thermique; et UPC, un principal fournisseur de solutions de mise-à-niveau et d'automatisation des contrôles pour le traitement thermique et de combustion. Nitrex dessert ses clients à travers le monde à partir de 14 sites aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Pologne, en Italie, en France, en Chine, au Japon et par le biais d'un réseau mondial de représentants et de licenciés.

À PROPOS DE NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

SOURCE Nitrex