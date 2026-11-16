Nitori vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nitori veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27.58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216.53 Milliarden JPY – ein Plus von 4.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nitori 207.42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch