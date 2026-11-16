Nitori stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nitori liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitori die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch