Nitori: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitori hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 45.58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46.29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nitori im vergangenen Quartal 226.26 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nitori 231.69 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch