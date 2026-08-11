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11.08.2026 06:37:00
Nitin Spinners legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nitin Spinners hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.29 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Nitin Spinners 8.75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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