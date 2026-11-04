Nitin Castings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nitin Castings hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.88 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 272.4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch