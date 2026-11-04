Nitco präsentierte Quartalsergebnisse

Nitco lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.24 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nitco 1.56 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch