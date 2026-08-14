Nitco legte Quartalsergebnis vor

Nitco gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.43 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.07 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.16 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch